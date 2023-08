La moglie di Frankenstein, Netflix rinuncia al remake di Maggie Gyllenhaal con Christian Bale

Maggie Gyllenhaal è al timone della sua seconda opera da regista, il remake de La moglie di Frankestein, film del 1935 e sequel di Frankestein (1931). Secondo le ultime indiscrezioni Netflix, originariamente associato al progetto, avrebbe rinunciato al film, che dovrebbe includere come protagonisti Christian Bale e Penélope Cruz.

Lo scooper Daniel Richtman ha affermato:"Netflix ha sfruttato gli scioperi per sbarazzarsi di alcuni progetti, tra cui The Bride (La moglie di Frankestein) di Maggie Gyllenhaal, che ora sarà piazzata altrove. Penélope Cruz aveva un'offerta per The Bride e Christian Bale era il Dottor Frankenstein".

Il film del 1935 venne diretto da James Whale e racconta la storia del dottor Frankenstein (Colin Clive) che viene contattato dal mentore Pretorius (Ernest Thesiger); quest'ultimo vuole dare una compagna (Elsa Lanchester) alla Creatura (Boris Karloff) e per convincere Frankenstein decide di rapirgli la moglie (Valerie Hobson).

Maggie Gyllenhaal ha debuttato alla regia nel 2021 con La Figlia Oscura, adattamento cinematografico del romanzo di Elena Ferrante presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia dove vinse il premio alla miglior sceneggiatura.