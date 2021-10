Chi è la moglie di Claudio Santamaria, Francesca Barra

Ecco chi è Francesca Barra, la moglie di Claudio Santamaria, celebre attore italiano che nel 2016 si è aggiudicato il David di Donatello per il film Lo chiamavano Jeeg Robot.

La moglie di Claudio Santamaria si chiama Francesca Barra: è una giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica italiana; molti la ricorderanno nelle vesti di inviata per il Cristina Parodi Live, su La 7, e per essersi occupata anche di cronaca per due noti quotidiani: Pubblico e l'Unità.

Francesca è nata a Policoro il 24 settembre del 1978, dopo l'esame di maturità ha deciso di proseguire gli studi trasferendosi a Roma dove si è laureata in Scienze della Comunicazione. Tra i suoi primi lavori si ricordano il ruolo di inviata del Cristina Paroli Live su LA7, la conduzione su Rai Radio 1 del programma La bellezza contro le mafie e le sue frequenti collaborazioni con Pubblico e l'Unità.

Nel 20121 ha pubblicato Giovanni Falcone un eroe solo e l'anno precedente il Quarto Comandamento, editi da Rizzoli entrambi; in seguito ha condotto We Press e nel 2013 è stata l'inviata per la nuova stagione di Matrix. La Barra è anche un opinionista della trasmissione CR4 - La Repubblica delle Donne con la conduzione di Piero Chiambretti.

Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono sposati a Las Vegas nel novembre del 2017. La donna è madre di tre figli, nati dal precedente matrimonio con Marcello Molfino, con cui è stata sposata dal 2005 al 2016: Renato nato nel 2006, Emma Angelina nel 2013 e Greta nel 2016. Nel 2019, attraverso un post su Instagram, Francesca ha annunciato di aver perso il bambino che aspettava dal marito Claudio Santamaria.