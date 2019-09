Modern Love: nuovo trailer per la serie Amazon con Anne Hathaway e Tina Fey!

Modern Love debutterà su Amazon Prime Video il 18 ottobre e il nuovo trailer regala qualche nuova anticipazione relativa alla storia dei protagonisti di cui si racconteranno le storie.

Il video mostra infatti incontri, problemi di coppia, teenager e anziani alle prese con i problemi di cuore, senza dimenticare litigi, avvicinamenti, lieti eventi e crisi emotive.

La serie Modern Love è basata sulla celebre rubrica omonima del New York Times. La commedia romantica con episodi della durata di mezz'ora esplora l'amore in tutte le sue forme. Ogni episodio, con cast stellare, porta sullo schermo una storia diversa scelta tra le più amate della rubrica.

Nel cast si annoverano il premio Oscar Anne Hathaway, Jane Alexander (The Good Fight), Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service), Gary Carr (The Deuce, Downton Abbey), Olivia Cooke (Ready Player One), l'attore nominato agli Emmy Brandon Victor Dixon (Power), l'attrice premiata agli Emmy Tina Fey (30 Rock), il vincitore di un Tony Award John Gallagher Jr. (The Newsroom), l'attore nominato agli Oscar Andy Garcia (Ocean's Eleven), l'attrice nominate agli Emmy Julia Garner (Ozark), Brandon Kyle Goodman (Plus One), l'attrice nominate agli Oscar Catherine Keener (Get Out), Caitlin McGee (Bluff City Law), Cristin Milioti (Black Mirror), l'attore nominato agli Oscar Dev Patel (Lion), Laurentiu Possa (Killing Eve), James Saito (Always Be My Maybe), Andrew Scott (Fleabag), l'attore nominato agli Emmy John Slattery (Mad Men) e Shea Whigham (Homecoming).

Modern Love: il poster della serie Amazon

John Carney (Once, Sing Street) è autore, regista e produttore esecutivo. Inoltre Sharon Horgan (Catastrophe, Divorce), Tom Hall (Sensation) ed Emmy Rossum (Shameless) hanno diretto alcuni episodi della serie. Sharon Horgan ha scritto e diretto l'episodio che vede protagonisti Tina Fey e John Slattery. Tom Hall ha scritto e diretto un episodio mentre Emmy Rossum ha diretto una puntata scritta dalla defunta Audrey Wells (Under the Tuscan Sun, The Hate U Give).

Todd Hoffman è produttore esecutivo, al suo fianco come co-produttori esecutivi troviamo Carney e Trish Hofmann. Sam Dolnick e Choire Sicha del New York Times hanno collaborato come produttori esecutivi e l'editor della rubrica Modern Love, Daniel Jones, ha partecipato come consulting producer.

Modern Love è prodotto dagli Amazon Studios, da Storied Media Group e da The New York Times.