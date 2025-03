MobLand: Tom Hardy si occupa di un boss mafioso nel trailer della serie di Guy Ritchie

Tom Hardy e Pierce Brosnan sono i protagonisti della nuova serie MobLand, prodotta da Guy Ritchie, di cui Paramount+ ha condiviso il primo trailer.

Il progetto debutterà in streaming negli Stati Uniti il 30 marzo, e successivamente a livello globale, e nel video si introducono i vari personaggi al centro della trama.

Cosa racconterà MobLand

Nel video promozionale di MobLand si svela che negli episodi Pierce Brosnan ha il ruolo di un boss criminale, mentre Helen Mirren avrà la parte del marito del protagonista, definita particolarmente pericolosa grazie alla sua intelligenza, fascino e capacità di tenerlo sotto controllo.

Nel trailer della serie si anticipa una sanguinosa lotta per il potere che vedrà Tom Hardy nei panni di un uomo fedele e leale al boss, pronto a intervenire per risolvere i vari problemi che si ritrova ad affrontare.

Ecco il trailer:

I dettagli del nuovo show

La serie MobLand racconterà la storia di una famiglia del crimine organizzato, in lotta per il potere all'interno di un'associazione internazionale.

Nel cast del progetto ci sono inoltre Paddy Considine (House Of The Dragon), Joanne Froggatt (Downton Abbey), Lara Pulver (Da Vinci's Demons), Anson Boon (Pistol), Mandeep Dhillon (CSI: Vegas), Jasmine Jobson (Top Boy), Geoff Bell (Top Boy), Daniel Betts (Fate: The Winx Saga), Lisa Dwan (Blackshore), Emily Barber (Industry).

Prodotta in associazione con MTV Entertainment Studios e 101 Studios, MobLand è distribuita da Paramount Global Content Distribution. È prodotta da Keith Cox, Nina L. Diaz, David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Ronan Bennett, Kris Thykier, Ivan Atkinson, Tom Hardy, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari.