Mobile Suit Gundam: Brian K. Vaughan sceneggiatore del film live-action

Mobile Suit Gundam arriverà prossimamente sul grande schermo con un film live-action e il compito di scrivere la sceneggiatura dell'atteso progetto è stato affidato a Brian K. Vaughan.

Legendary Entertainment ha infatti annunciato la collaborazione con l'autore, coinvolto anche come produttore del lungometraggio sostenuto da Sunrise, la società che possiede i diritti sul franchise.

Vaughan è conosciuto per il suo lavoro nel mondo dei fumetti e per aver lavorato a progetti come Ex Machina, Runaways e Paper Girls, collaborando con realtà come Marvel e Image, oltre ad aver avuto alcune esperienze nel team della serie Lost.

La serie anime originale da cui sarà tratto il film è ambientata nell'Universal Century, un'epoca in cui la crescita della popolazione umana ha portato le persone a emigrare in colonie nello spazio. Le persone che vivono lì lanciano però una guerra di indipendenza contro la Terra, e i protagonisti pilotano dei robot.