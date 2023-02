Mixer di Giovanni Minoli: Enrico Berlinguer, Bettino Craxi e Henry Kissinger nella puntata di stasera su Rai 3

Stasera 2 febbraio su Rai 3 in seconda serata Giovanni Minoli torna con una nuova puntata di Mixer - Vent'anni di televisione. Politica italiana, affari internazionali e spettacolo sono i macrotemi dei 'faccia a faccia' di questo nuovo appuntamento.

I faccia a faccia con Enrico Berlinguer, Bettino Craxi e Henry Kissinger nel 1983 e l'intervista a Bernardo Bertolucci a Pechino sul set de "L'ultimo Imperatore" sono gli highlights della quarta puntata di Mixer - Vent'anni di televisione, viaggio retrospettivo di Giovanni Minoli nella storia del suo rotocalco d'attualità, in onda giovedì 2 febbraio in seconda serata su Rai3 - e mercoledì 8 febbraio in prima serata su Rai Storia.

L'unico faccia a faccia con il Segretario del PCI Enrico Berlinguer, un anno prima della sua morte, è un documento d'eccezione, come sola intervista televisiva della sua vita politica concessa al di fuori di Tribuna politica e dei telegiornali; e poi i botta e risposta con il Segretario del PSI Bettino Craxi, poco prima di diventare il primo Presidente del Consiglio socialista, e con il Premio Nobel per la Pace ed ex Segretario di stato USA Henry Kissinger. Tra i tanti temi affrontati con tutti e tre, in primo piano il caso Moro e le sue ombre senza fine, il filo rosso che le unisce e gli interrogativi che ancora rimangono, accanto al potere, il compromesso storico, la corsa al riarmo, la NATO, i rapporti con l'Unione Sovietica e l'attentato a Giovanni Paolo II.

Per il cinema, Minoli viaggia in Cina nel 1987 sul set de L'ultimo imperatore per un'intervista con Bernardo Bertolucci; l'arrivo a Pechino del giornalista e della sua troupe per il reportage coincide con l'inizio delle riprese di una delle scene più importanti del kolossal vincitore di 9 Oscar, quando il giovane Imperatore esce per la prima volta dalla Città Proibita. Dopo un'ampia parentesi di backstage, fra i temi affrontati con il regista, il rapporto col padre e la madre, l'esperienza professionale con Pasolini, la televisione, Berlinguer e un excursus su alcuni suoi film che hanno suscitato clamore, come "Ultimo tango a Parigi".

Chiude la puntata Il film in due minuti, dove in un cortometraggio d'animazione realizzato ad hoc Stefano Disegni e Massimo Caviglia immaginano Enrico Berlinguer, Bettino Craxi e Amintore Fanfani in versione Tre Moschettieri.