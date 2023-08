Missione Hamburger 2, il trailer del sequel con Kenan Thompson

Paramount+ ha pubblicato un teaser trailer di Missione Hamburger 2, che mostra il ritorno di Kenan Thompson e Kel Mitchell a distanza di ventisei anni dal primo film, uscito nelle sale nel 1997.

Il trailer introduce una nuova generazione di personaggi del duo comico. Una volta riunitisi per caso i due protagonisti, Dexter Reed (Thompson) viene trascinato ancora al lavoro dall'omonima catena di hamburger. Ad inizio anno Kel Mitchell parlò in questi termini del film:"Ed e Dex stanno per scatenarsi! Preparatevi, sarà epico! Un ringraziamento a mia sorella [Jada Pinkett Smith]. Avete appena dato un'occhiata all'interno del Good Burger Mobile! Cleo mi ha prestato la sua frusta!".

Nella commedia comica anni '90 diretta da Brian Robbins, la catena Mondo Burger apre un negozio proprio nella stessa via dell'esercizio commerciale di Ed e Dexter, che in quel momento si rendono conto di dover combattere per poter mantenere la propria attività: la soluzione potrebbe essere una nuova salsa segreta.

Il primo film comprendeva nel cast star dell'epoca come Sinbad, Carmen Electra, Linda Cardellini e il cameo della star NBA Shaquille O'Neill.