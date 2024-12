Mission: Impossible - The Final Reckoning, Tom Cruise ha sviluppato personalmente i secchielli per popcorn

Dopo Dune, Deadpool & Wolverine e Alien: Romulus, anche Mission: Impossible - The Final Reckoning avrà il suo secchiello per popcorn.

Andare al cinema è diventata un'esperienza ancora più fantastica grazie all'ultima moda dei secchielli per popcorn a tema. Da Barbie a Dune, da Deadpool & Wolverine ad Alien: Romulus, ogni grande blockbuster ha il suo cestino per popcorn ormai e Mission: Impossible - The Final Reckoning si unirà a questa lunga schiera.

Il sequel arriverà nelle sale il prossimo maggio con un secchiello da popcorn particolarmente unico in quanto è stato progettato dalla star del franchise Tom Cruise in persona.

Mission: Impossible, clamoroso: Tom Cruise ha già scelto questo celebre attore come suo successore?

Il secchiello realizzato da Tom Cruise

Parlando con il Time, il direttore della strategia dei prodotti alimentari e delle bevande della AMC Rob Bennett ha rivelato che Cruise ha contribuito personalmente alla progettazione del secchiello per il prossimo ottavo capitolo di Mission: Impossible. Bennett non ha rivelato alcun dettaglio, ma ha detto che qualsiasi cosa Cruise abbia ideato sarà perfetta per il film.

Mission: Impossible – The Final Reckoning: Tom Cruise in una scena del film

Il coinvolgimento di Cruise nella progettazione del secchiello per popcorn non sorprende visto che l'attore è noto per essere altamente coinvolto in tutto ciò che concerne la produzione dei suoi film. Inoltre Cruise non è il solo ad aver contribuito all'oggetto di moda del momento, Bennet ha rivelato che Tim Burton è stato coinvolto nel processo di progettazione di una tazza per Beetlejuice Beetlejuice, mentre James Cameron ha fornito l'approvazione finale per il secchiello per popcorn che uscirà con il terzo film di Avatar l'anno prossimo.

La sinossi ufficiale di The Final Reckoning, anticipa semplicemente: "Le nostre vite sono il risultato delle scelte che facciamo". La breve descrizione anticipa così, come dichiarato anche dal protagonista, che il film sarà il culmine dei capitoli precedenti.

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Tra gli interpreti della nuova avventura dell'agente Ethan Hunt, ancora una volta portato sul grande schermo da Tom Cruise, ci sono anche Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, e Frederick Schmidt.