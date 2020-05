Mission: Impossible – Fallout, Tom Cruise e lo stunt che rischiò di ucciderlo

Nell'agosto del 2017 Tom Cruise ha subito un infortunio durante le riprese di Mission: Impossible - Fallout non riuscendo a portare a termine uno stunt in cui sarebbe dovuto saltare da un edificio ad un altro, rimanendo aggrappato al muro, per poi risalire. Il salto non è andato a buon fine ma, fortunatamente, l'attore non è precipitato nel vuoto grazie ad un'imbracatura ma anche alle sue doti acrobatiche, affinate nel corso degli anni. Tom si è fratturato la caviglia girando questa scena e le riprese sono state posticipate di otto settimane.

Subito dopo l'infortunio Cruise si è alzato ed ha tentato di scappare, continuando a recitare, dato che nella scena lo stavano inseguendo, ma poi si è reso conto di essersi fatto male, quindi ha fatto un cenno alla troupe e il regista ha interrotto le riprese. Sia nel film che nei trailer è stata utilizzata la ripresa in cui Tom ha subito l'infortunio. Questa particolare acrobazia è stata definita dallo stesso Cruise come "la più semplice tra tutte quelle che ho dovuto fare per questo film."

Intervistato da Jimmy Fallon, Tom ha dichiarato: "La scena in cui mi sono fatto male era la più semplice da girare, l'acrobazia più semplice del film, dovevo solo saltare da un edificio all'altro, una cosa banale che ho fatto un milione di volte. Prima delle riprese del film, ad esempio, ho preso lezioni per più di un anno e mezzo per imparare a pilotare un elicottero: ecco, quello è stato difficile."

Sin dal suo ruolo in Top Gun, film del 1986 diretto da Tony Scott, Tom Cruise ha sempre cercato di spingersi oltre, superano i limiti del suo corpo e della recitazione. Mission: Impossible, The Last Samurai e Jack Reacher sono solo alcuni degli innumerevoli film in cui l'attore americano ha rinunciato ad uno stuntman, recitando in tutte le scene e portando a termine ogni singola acrobazia.

Ricordiamo che attualmente sono in lavorazione i nuovi sequel della saga, ma l'uscita di Mission: Impossible 7 è stata posticipata a causa dei numerosi contrattempi che la produzione e il cast ha incontrato nell'ultimo periodo, in particolare durante le riprese in Italia.