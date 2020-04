Mission: Impossible - Fallout, svelato l'imperdibile dietro le quinte del salto HALO di Tom Cruise

Tom Cruise è il primo attore a eseguire un vero salto HALO, effettuato in Mission: Impossible - Fallout, di cui è stato diffuso un dietro le quinte spettacolare.

Tom Cruise è uno degli attori di Hollywood noto per il fatto che desidera sempre eseguire le acrobazie stunt dei suoi film senza controfigura, come mostra questa nuova clip di Mission: Impossible - Fallout incentrata sul salto HALO effettuato in una scena del film.

Un'affascinante contenuto condiviso da un utente di Reddit, in cui vediamo l'attore eseguire il salto e un dietro le quinte in cui ci accorgiamo che non era (ovviamente) solo, ma seguito da uno stunt cameraman che filmava la scena e un secondo cameraman paracadutista che ha filmato il dietro le quinte.

In Mission: Impossible - Fallout, uscito al cinema nel 2018, Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt ha effettuato questo pericoloso salto con successo, una tecnica militare che sta per High Altitude, Low Open molto difficile da pianificare e soprattutto da catturare, come si può vedere dal video di backstage.

Per realizzarlo nel migliore dei modi, Tom Cruise e l'impavido equipaggio che vediamo nel video si sono preparati con mesi di anticipo, provando prima la scena in una galleria del vento e poi facendo 10 salti effettivi al giorno prima di arrivare a un piccolo frame di 3 minuti montato poi nella pellicola finale. Ciò era necessario perché la scena si svolgeva al tramonto.

Vi ricordiamo che è in lavorazione Mission: Impossible 7, il nuovo capitolo dedicato alle avventure dell'agente Ethan Hunt, che dovrebbe arrivare al cinema il 23 luglio 2021.