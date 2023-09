Mission: Impossible battuto dal Barbenheimer, McQuarrie: 'Contento per Margot Robbie e Chris Nolan'

Il Barbenheimer - il fenomeno culturale nato dal fatto che i fan si sono riversati nelle sale per vedere Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan quando sono usciti a luglio - si è rivelato un enorme successo al box-office.

Entrambi i film hanno avuto un enorme successo e hanno persino stabilito vari record. Se questo è stato un bene per i cinema, la Warner Bros. e la Universal, lo è stato meno per Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno. L'ultimo capitolo del franchise con Tom Cruise non è andato altrettanto bene, ma il regista Christopher McQuarrie non è concentrato su questo aspetto.

McQuarrie ha recentemente dichiarato al podcast Empire Spoiler Specials di essere "felice" per i suoi colleghi registi e per il loro successo.

"Non potrei essere più felice. Eravamo convinti di quello che dicevamo quando siamo usciti e abbiamo comprato quei biglietti. E io ero convinto di quello che ho detto quando sono andato su Twitter - il mio ultimo post in assoluto su Twitter - e ho detto: 'O rosa o a casa'", ha detto McQuarrie.

"Non potrei essere più entusiasta per Margot [Robbie], che penso sia un talento straordinario, una mega-star. E spero che le lezioni apprese da questo film vengano applicate. Non potrei essere più entusiasta per Greta. Chris Nolan... volete parlare di una situazione in bilico tra l'incudine e il martello? Volete parlare di un uomo il cui film è un dramma di oltre tre ore vietato ai minori che vi lascia, tra virgolette, "devastati"? È sempre difficile da vendere. Questa è stata una strategia di marketing eccezionale. E ha avuto ragione. Congratulazioni. È fantastico".

E ha aggiunto: "È un trionfo per i film originali. È un trionfo per i film che non sono sequel. E nel caso di Oppenheimer, addirittura per un dramma. Quello che i film di una volta erano sempre. Io e Tom ci diciamo sempre: 'Amico, è solo questione di qualità'".