Tom Cruise collaborerà nuovamente con Christopher McQuarrie per realizzare un film vietato ai minori

Tom Cruise sembra sia pronto a essere diretto da Christopher McQuarrie in un film vietato ai minori, collaborando nuovamente con il regista.

Nel 2020 il filmmaker aveva svelato che aveva intenzione di firmare un progetto più dark e duro rispetto ai progetti che avevano realizzato insieme e ora ha condiviso un piccolo aggiornamento sul potenziale lungometraggio.

La collaborazione tra la star e il regista

Christopher McQuarrie e Tom Cruise hanno collaborato insieme in occasione della saga di Mission: Impossible girando i film Rogue Nation, Fallout e Dead Reckoning, oltre ad aver realizzato Valkyrie, Edge of Tomorrow, The Mummy e Top Gun: Maverick.

Il regista ha ora dichiarato: "C'è un film che io e Cruise stiamo pensando di realizzare come possibile progetto, o forse quello dopo ancora, e che ho sviluppato insieme a Erik Jendresen. Si è parlato del progetto in internet come 'The Gnarly Movie'".

McQuarrie ha aggiunto: "Si tratta del film su cui tutti fanno domande e che vogliamo realizzare".

Le riprese del progetto, che sarebbe il primo vietato ai minori della sua carriera dopo American Made, potrebbero iniziare dopo aver concluso il lavoro su Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 2.