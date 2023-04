Mission: Impossible 7, le strade di Roma al centro degli spettacolari 20 minuti presentati al CinemaCon

Paramount Pictures ha presentato al CinemaCon 2023 il film Mission: Impossible 7 proiettando 20 minuti in anteprima e annunciando che la data di uscita è stata anticipata, sugli schermi americani, di due giorni.

Il debutto della nuova avventura dell'agente Ethan Hunt è ora previsto per il 12 luglio.

Roma nella scena d'azione mostrata al CinemaCon 2023

All'evento in corso a Las Vegas, come rivelato da IndieWire, è stato specificato che i 20 minuti non sono quelli di apertura di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One.

I presenti hanno potuto assistere a epici inseguimenti con Tom Cruise e Hayley Atwell alla guida, e qualche momento divertente. I due protagonisti sono impegnati nella corsa adrenalinica per le strade di Roma e sono inoltre ammanettati, dovendo evitare moto, macchine della polizia e molto altro.

Mission: Impossible, dalla spy series al grande schermo

Nel cast, a fianco di Tom Cruise, troviamo anche Hailey Hatwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby.