Mission: Impossible 7: Rob Delaney, Indira Varma e Charles Parnell tra i nuovi arrivi nel cast

Mission: Impossible 7 avrà nel proprio cast anche Rob Delaney, Mark Gatiss, Indira Varma, Cary Elwes e Charles Parnell.

Ad annunciare gli arrivi più recenti tra i protagonisti della nuova avventura di Ethan Hunt è stato il regista Christopher McQuarrie condividendo alcune foto delle star.

Il film Mission: Impossible 7 riporta sul grande schermo l'agente segreto interpretato da Tom Cruise e i fan stanno chiedendosi se la didascalia che accompagna l'annuncio degli interpreti non sia un'anticipazione riguardante la trama. Christopher McQuarrie ha infatti scritto "Welcome to The Community", dando il via alle supposizioni che nel lungometraggio entrerà un nuovo gruppo chiamato, appunto, The Community, considerando che in passato c'è stato spazio per The Syndacate e The Apostles.

Il cast del settimo capitolo del franchise sarà quindi composto da Shea Whigham, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Angela Bassett, Henry Czerny e le new entry Rob Delaney (Deadpool 2), Charles Parnell (Top Gun: Maverick), Indira Varma (Game of Thrones), Mark Gatiss (Sherlock), e Cary Elwes.

Mission: Impossible 7, nonostante i numerosi ritardi nelle riprese, dovrebbe arrivare nelle sale il 19 novembre.