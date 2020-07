Mission: Impossible 7, Hayley Atwell mostra con orgoglio i muscoli sulla schiena nuda

Hayley Atwell, che sarà la nuova protagonista di Mission: Impossible 7, ha voluto mostrare il suo fisico atletico e definito in una foto senza maglietta condivisa sui social media, probabilmente dopo l'allenamento per il film d'azione.

Hayley Atwell è nota per aver interpretato l'agente Peggy Carter nel Marvel Cinematic Universe, mentre ora è entrata a far parte del franchise Mission: Impossible e apparirà nelle prossime due puntate. Per la maggior parte, i dettagli del personaggio di Atwell sono stati tenuti nascosti, anche se recentemente ha condiviso alcune riprese in giro con il regista Christopher McQuarrie. Tutto ciò che sembra certo in questo momento è che Atwell è pronta a essere la protagonista femminile e che il suo ruolo sarà piuttosto "intenso", avendo chiaramente tenuto il passo con il suo programma di allenamento.

Thandie Newton: "Ero terrorizzata da Tom Cruise sul set di Mission: Impossible 2"

L'attrice ha già dimostrato la sua abilità con le scene d'azione nello show della MCU Agent Carter e sarà elettrizzante vederla interpretare un altro ruolo da spia.

Probabilmente ci vorrà del tempo prima che McQuarrie o chiunque sia associato alle produzioni, rivelino qualcosa di più, ma forse potrebbero emergere nuovi dettagli una volta che le riprese riprenderanno. Infatti, mentre Tom Cruise sperava che il film uscisse entro giugno, la data più concreta sembra essere novembre 2021.