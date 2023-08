Le star inglesi, da Hayley Atwell a Bella Ramsey, chiedono di diminuire l'impatto ambientale di film e serie

Hayley Atwell, Bella Ramsey, David Harewood e Ben Whishaw sono solo alcune delle star che hanno richiesto venga istituita la figura del Green Rider in occasione dei progetti cinematografici e televisivi britannici.

Oltre 100 personalità del mondo dello spettacolo hanno infatti chiesto di avere la possibilità di richiedere alle produzioni di diminuire l'impatto ambientale dei progetti.

La richiesta

Il sindacato degli attori britannici, Equity, ha diramato una serie di proposte per permettere agli artisti di avere la possibilità di fare delle richieste e aggiungere nei contratti delle clausole specifiche legate alle tematiche ambientali. Tra le star che hanno firmato la richiesta ci sono Hayley Atwell, David Harewood, Ben Whishaw, Mark Rylance, Gemma Arterton, Stephen Fry, Bella Ramsey, Paapa Essiedu, Natalie Dormer, Adrian Dunbar e Jerome Flynn.

Gli accordi tra artisti e produttori hanno lo scopo di "migliorare la sostenibilità del settore televisivo e cinematografico nel Regno Unito".

Il sindacato ha citato una ricerca che mostra come in media la realizzazione di un progetto porti alla produzione di circa 2840 tonnellate di CO2. Il 'Green Rider' promuoverà un comportamento e un'influenza positivi, aiutando gli attori a evitare scelte ad alto impatto ambientale come roulotte di grandi dimensioni, viaggi in jet privati o con veicoli alimentati con combustibili fossili, consigliandoli su quali siano le richieste veramente necessarie che richiedono spostamenti dei runner al di fuori del set, spiegando come ridurre l'uso di energia e le emissioni legate ai trasporti, e sostenendo i produttori nell'offrire agli artisti un piano per ridurre l'impatto del loro coinvolgimento.

Le dichiarazioni delle star

Il gruppo Equity for a Green New Deal ha già avuto dei contatti con BBC, UTV e Sky Studios per introdurre la figura del Green Rider.

Mark Rylance ha sostenuto il progetto dichiarando che le produzioni cinematografiche sono famose per i loro sprechi e le pratiche non ecologiche e sottolineando: "Solo perché non possiamo fare tutto, non vuol dire che non possiamo fare nulla. Ripuliamo il nostro posto di lavoro"

Bella Ramsey ha invece aggiunto: "Green Rider di Equity è una strada pratica per un cambiamento positivo nell'industria cinematografica e televisiva per quanto riguarda la sostenibilità. Possiamo realizzare tutti i film al mondo sul cambiamento climatico ma, a meno che non siamo consapevoli dal punto di vista ambientale mentre li realizziamo, i nostri sforzi sono superficiali. I media hanno storicamente ispirato il cambiamento, quindi sono entusiasta all'idea di introdurre questa figura professionale e pensando alle conversazioni che nasceranno da questa realtà".