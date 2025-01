Mission: Impossibile ci ha già anticipato cosa accadrà a Ethan Hunt nel prossimo film?

Il destino dell'Ethan Hunt di Tom Cruise è stato uno dei principali interrogativi di Mission: Impossible - The Final Reckoning, ma il franchise potrebbe aver già confermato cosa accadrà al personaggio.

Dal finale di Mission: Impossible - Dead Reckoning, sono emerse diverse domande sul prossimo capitolo del franchise. Inizialmente, l'ottavo capitolo doveva intitolarsi Dead Reckoning - Parte 2, prima che venisse modificato ufficialmente in Mission: Impossible - The Final Reckoning.

A prescindere dal cambio di titolo, le teorie sull'ottavo capitolo della saga sono molte. Le più comuni riguardano i numerosi personaggi del cast, con il pubblico che si sta già chiedendo da tempo chi ne uscirà vivo alla conclusione della storia. Dal destino del Benji Dunn di Simon Pegg alla potenziale morte del Luther Stickell di Ving Rhames, non è chiaro quali degli amati eroi del franchise sopravviveranno. Forse la morte del personaggio più teorizzata è proprio quella di Tom Cruise, ma uno dei capitoli precedenti del franchise potrebbe aver già rivelato il suo destino.

Il franchise ha già provato a sbarazzarsi di Tom Cruise

Il capitolo in questione è Mission: Impossible - Protocollo Fantasma. Dopo l'uscita del film e la storia che raccontava, molti avevano ipotizzato che il William Brandt di Jeremy Renner fosse destinato a sostituire a lungo termine Cruise nel caso in cui quest'ultimo avesse lasciato il franchise.

Sebbene questa ipotesi sia stata in qualche modo smentita dagli attori coinvolti, è convinzione consolidata del pubblico e degli addetti ai lavori che Protocollo fantasma volesse svincolare il franchise da Ethan Hunt per continuare con Brandt.

Tuttavia, il piano non ha funzionato. Detto questo, è probabile che Ethan Hunt sopravviva anche a Mission: Impossible - The Final Reckoning. Sarebbe probabilmente ancora più difficile per il franchise sostituire Hunt come volto della serie, visto l'immenso successo di critica e pubblico ricevuto dopo Protocollo Fantasma.