Mission: Impossibile 7, le riprese in autunno in Norvegia?

Le riprese di Mission: Impossible 7 potrebbero svolgersi in autunno anche in Norvegia, Tom Cruise avrebbe già parlato della possibilità con le autorità.

Mission: Impossible 7 potrebbe avere delle scene girate in Norvegia, come rivelato online dal ministro della cultura che ha condiviso un breve estratto della sua conversazione con Tom Cruise.

L'attore ha già realizzato alcune sequenze del franchise action in occasione di alcune memorabile scene di Fallout.

Tom Cruise, nell'audio diffuso online, parlando di Mission: Impossible 7 ha parlato: "La Norvegia è una nazione meravigliosa. Non vedo l'ora di ritornarci. Sono davvero entusiasta, come lo è l'intera troupe, pensando al nostro ritorno".

Le riprese dovrebbero avvenire nell'area a nord-ovest della nazione, dove ci sono spazi caratterizzati da fiordi, montagne, cascate e molte scogliere.

La star sembra interessata anche ad ambientare alcuni passaggi dell'ottavo capitolo della storia di Ethan Hunt nella nazione nordica, considerando che i due sequel dovrebbero essere girati in contemporanea.

Attualmente, in base alle regole esistenti, la troupe e il cast non possono però entrare liberamente all'interno dei confini della Norvegia e potrebbero essere necessari dei permessi speciali per poter dare il via libera al lavoro sul set, essendo obbligatori dieci giorni di quarantena se provenienti da alcuni paesi non europei.

La produzione del film Paramount è attualmente nel Regno Unito e non è chiaro se questo potrebbe accelerare le tempistiche previste per un eventuale inizio del lavoro.

Mission: Impossible 7 dovrebbe arrivare nei cinema americani il 19 novembre 2021 e l'ottavo capitolo delle avventure dell'agente segreto interpretato da Tom Cruise debutterà poi il 4 novembre 2022.

I due sequel avranno nel proprio cast anche Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby e Henry Czerny. Tra i nuovi arrivi ci saranno poi Shea Whigham e Pom Klementieff.

Alla regia ci sarà Christopher McQuarrie che ha stretto un accordo con la Paramount per occuparsi anche della sceneggiatura del settimo e dell'ottavo capitolo della storia di Ethan Hunt.