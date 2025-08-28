Mirko Brunetti, lo sfogo dopo le accuse: “La mia storia con Perla è finita da un anno. Ora basta, denuncerò”

Negli ultimi giorni, Mirko Brunetti è tornato a far parlare di sé per un duro sfogo pubblicato sui social. L'ex volto di Temptation Island ha deciso di mettere un punto alle continue illazioni sul suo conto e sulla storia con la sua attuale fidanzata, Silvia Ghio.

La polemica nata dalle foto di Silvia

Mirko si è ritrovato al centro di una nuova polemica dopo che la Ghio, nelle sue storie Instagram, ha pubblicato alcune foto di una stanza d'albergo decorata con addobbi romantici. In molti hanno subito pensato che i due stessero festeggiando il loro primo anniversario di fidanzamento.

Queste immagini hanno alimentato illazioni e insinuazioni, soprattutto da parte delle fan di Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko. Secondo alcune voci, infatti, Brunetti avrebbe iniziato a frequentare Silvia quando la sua relazione con Perla non era ancora terminata. Ricordiamo che i due si sono lasciati nell'agosto 2024.

Mirko Brunetti e Silvia Ghio

Lo sfogo di Mirko: "Ora basta, agirò legalmente"

Stanco delle continue accuse, Mirko ha pubblicato un video su Instagram per spiegare la sua posizione e annunciare azioni legali: "Sono stato in silenzio per un anno intero perché non volevo che nessuna frase o gesto potesse essere travisato. Non ho voluto difendermi sui social perché ho scelto le vie legali".

"Ma oggi sono costretto a fare questo video: c'è un gruppo di persone che ogni giorno effettua veri e propri atti persecutori nei confronti miei, della mia famiglia e della mia fidanzata. Queste persone devono capire che esiste una netta differenza tra diritto di critica, diffamazione, calunnia e stalking."

Le accuse infondate e il fanatismo

Mirko Brunetti ha poi denunciato il peso delle falsità circolate negli ultimi mesi: "È passato un anno dalla fine della mia relazione precedente e trovo folle che si parli ancora di questo. Alcuni arrivano perfino a inventare storie di relazioni extraconiugali con mia cognata o a diffondere voci assurde sul passato della mia fidanzata. Tutto questo nasce solo da un fanatismo malato."

Mirko al Grande Fratello

L'appello agli addetti ai lavori

Nella parte finale del video, Mirko si è rivolto anche ai media e agli addetti ai lavori: "Non credete che, in una situazione così grave, sia meglio non buttare benzina sul fuoco? Anche voi avete persone a cui volete bene. Se si trovassero nella mia situazione, vi comportereste allo stesso modo? Io credo che la sfera umana debba venire prima di quella lavorativa."

Il messaggio in descrizione: "Tolleranza zero"

Sotto al video, l'ex gieffino ha aggiunto un'ulteriore precisazione in merito alla sua ex Perla, sottolineando che non c'è alcun motivo per continuare a parlare di una relazione conclusa ormai da un anno. Ha poi denunciato il proliferare di voci false su presunti incontri o tradimenti, dicendosi incredulo di fronte alla fantasia di certe persone.

Infine, ha annunciato che da questo momento adotterà la linea della tolleranza zero: chi lo insulterà o diffonderà menzogne verrà denunciato. Brunetti ha concluso specificando che il video resterà online solo per 24 ore, a conferma del fatto che non intende più dare spazio a chi alimenta cattiverie e illazioni.