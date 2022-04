Miriam Margolyes confessa di aver picchiato la madre paralizzata: "Mi vergogno profondamente"

Miriam Margolyes, nota per il suo ruolo in Harry Potter, ha pianto quando ha ammesso di aver picchiato la madre paralizzata durante un episodio speciale di Imagine della BBC.

Miriam Margolyes, durante il documentario intitolato Imagine prodotto dalla BBC, ha ammesso di aver picchiato sua madre Ruth, morta nel 1974 dopo che la sua salute era peggiorata a seguito di un ictus. Nel 2021, Miriam ha pubblicato il suo ultimo libro, un memoir intitolato This Much is True, ricco di ricordi stravaganti dei suoi colorati 80 anni.

Durante l'intervista di Alan Yentob, la Margolyes ha parlato del momento devastante che ha scelto di non inserire nella sua autobiografia: "Non ho menzionato qualcosa che avrei dovuto menzionare... e quella cosa è che ho picchiato mia madre quando era paralizzata."

"Chiunque sia stato un badante saprà quanto sia frustrante e difficile e io ho lasciato che accadesse una cosa brutta come la violenza in quel frangente, me ne vergogno profondamente", ha spiegato l'attrice di Harry Potter, in preda alle lacrime. "La cosa che mi colpisce di più è che mia madre mi ha perdonata, l'ho picchiata e lei mi ha perdonata."

La madre di Miriam Margolyes ha subito il suo primo ictus pochi giorni dopo che l'attrice le ha detto che era lesbica all'età di 27 anni: "Lei e mio padre hanno insistito perché entrassi in salotto e giurassi sulla Torah che non avrei mai più avuto relazioni con una donna. Ho fatto quello che mi avevano chiesto, ma ho infranto la mia promessa".