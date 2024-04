Harry Potter, Miriam Margolyes chiede agli ebrei di cessare il fuoco a Gaza 'A me pare che Hitler abbia vinto'

La star di Harry Potter Miriam Margolyes ha invocato il 'cessate il fuoco a Gaza' rivolgendosi direttamente a tutti gli Ebrei con un toccante messaggio in cui li invita a "urlare e implorare per la pace".

L'attrice e attivista anglo-australiana, meglio nota per il ruolo della Professoressa Pomona Sprite nella serie di film di Harry Potter, ha pubblicato sabato un video tramite il Jewish Council of Australia, in cui afferma che il proseguimento della guerra a Gaza da parte di Israele ha lasciato il segno.

"Mi vergogno così tanto di Israele" esclama nel video. "A me sembra che Hitler abbia vinto. Ha trasformato noi ebrei dall'essere compassionevoli e premurosi e dal fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te in uno stato nazionalista feroce e genocida, che persegue e uccide donne e bambini".

Joaquin Phoenix, Elliott Gould e altri creativi ebrei sostengono il discorso di Jonathan Glazer agli Oscar

La condanna della violenza

Nel video l'82enne Miriam Margolyes afferma di condannare le azioni di Hamas. Il 7 ottobre dello scorso anno, Hamas ha lanciato un attacco terroristico nel sud di Israele provocando la morte di 1.139 persone, tra cui civili israeliani e stranieri, e prendendo in ostaggio circa 250 civili e soldati. Israele ha reagito invadendo Gaza e il conflitto durato sei mesi ha visto finora la morte di più di 33.000 persone a Gaza, secondo i dati del Ministero della Sanità di Gaza citati dalle Nazioni Unite, e altri 1,7 milioni di sfollati secondo l'UNRWA.

L'attrice ha detto che ciò che sta accadendo a Gaza dall'inizio della guerra è "scioccante, imbarazzante e malvagio e non riesco a capire perché tutti gli ebrei, in particolare i membri delle sinagoghe, non vogliano fermare immediatamente ciò che sta accadendo".

In un appassionato appello, Margolyes invita "tutti gli ebrei a gridare, implorare, urlare per un cessate il fuoco per fare la cosa giusta, per fermare le uccisioni, certamente per implorare e insistere per il rilascio degli ostaggi."

Margolyes è tra centinaia di figure ebraiche dell'industria dell'intrattenimento a chiedere un cessate il fuoco a Gaza. Lo scrittore di Angels in America Tony Kushner è stato tra i più espliciti nella sua condanna delle azioni di Israele a Gaza, descrivendo la politica del paese nel territorio come "pulizia etnica". Anche il regista de La zona d'interesse Jonathan Glazer è stato criticato per il suo discorso di ringraziamento agli Oscar 2024 in cui condannava esplicitamente il conflitto e la posizione di Israele.