Miriam Leone, sexy nella foto per 1994: "Veronica vi sta aspettando"

Miriam Leone, sexy e ammiccante nella foto per 1994, terza stagione della serie in onda su Sky Atlantic dal 4 ottobre.

Miriam Leone, una foto sexy per ricordare ai fan il debutto di 1994, la terza stagione della serie iniziata con 1992, che è in onda domani 4 ottobre su Sky. "Veronica vi sta aspettando", ammicca l'attrice, e siamo certi che i suoi fan non mancheranno all'appuntamento.

Miriam Leone riprende i panni di Veronica Castello, uno dei personaggi principali della serie che racconta gli anni caldi della politica italiana a cavallo tra la Prima e la Seconda Repubblica, tra Tangentopoli, l'entrata in campo di Berlusconi in politica, e tutto un corollario di corruzione, ambizione, lotte per il potere. In questa terza stagione della serie nata "da un'idea di Stefano Accorsi" (che ritroveremo nel ruolo di Leonardo Notte), Veronica decide che non vuole più essere la bellissima donna sempre al fianco di uomini influenti e gioca la sua partita per il potere diventando parlamentare.

Veronica Castello però non rinuncia a sedurre, a giudicare dalla foto condivisa da Miriam Leone, in cui l'attrice è sdraiata su una scrivania per metà ingombra di carte e fascicoli e mostra le splendide gambe.

1994 è in onda su Sky Atlantic a partire da domani 4 ottobre e racconterà l'anno che vide l'ascesa di Silvio Berlusconi con la nascita di Forza Italia e la fuga ad Hammamet di Bettino Craxi.