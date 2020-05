Miriam Leone: la foto senza trucco e senza veli incanta i fan su Instagram

Miriam Leone si è mostrata senza trucco e senza veli ai su follower su Instagram, l'ex Miss Italia si è fotografata così per raccontare un'altra faccia di queste settimane così particolari: la libertà di poter con la propria naturale bellezza, senza artifici.

In questi giorni in cui siamo stati costretti a rimanere a casa, uno degli innegabili vantaggi è stato quello di poter rinunciare a qualsiasi forma di trucco o parrucco, tanto gli unici a vederci erano i familiari e gli amici nelle amatissime videochiamate di gruppo. Questa sensazione di libertà è stata espressa anche da Miriam Leone nella recente foto su Instagram.

Mentre sui giornali rimbalzava la notizia del suo possibile matrimonio con Paolo Cerullo, l'attrice ha pubblicato un selfie in cui si mostra senza trucco, nel post ha scritto: "In una delle primissime interviste che mi fecero (poi un giorno vi racconterò meglio di come la mia vita sia cambiata dall'oggi al domani) mi chiesero - 'Cosa porterebbe su un'isola deserta?'e io - - 'Beh, il mascara!'". Poi sono arrivati questi giorni particolari: "Bene, in questi mesi sono tornata ad una sorta di stato di natura gentile, lontano da trucchi e parrucchi (che amo dalla nascita e sempre comunque amerò suppongo)... ".La rinuncia al trucco quotidiano non è pesata a Miriam: "Ma mi sono sentita libera, libera di non dover sembrare a posto a tutti i costi, selvatica, senza un filo di trucco, senza mascara, come in questa foto, libera di non apparire perfetta, nessuno lo è, nemmeno io ve lo assicuro... - scrive l'attrice parlando anche della sua insicurezza - Ho convissuto ciclicamente con tante di quelle insicurezze che un giorno vi racconterò anche quelle (magari non lo stesso giorno di come la mia vita sia cambiata dall'oggi al domani).".

Un cenno all'amore, quello etereo, nessun riferimento al "promesso sposo": "L'amore probabilmente è l'essenziale, in ogni sua forma...cercate di praticarlo e cercarlo dentro voi stessi". Assodato che non rinuncerà al trucco, Miriam si rimette anche i tacchi "Certo, c'è da dire anche che dopo mesi scalza non vedo l'ora di tornare a correre sui tacchi!!! Ho scritto un pippone, accussì...".