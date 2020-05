Miriam Leone e Paolo Cerullo: matrimonio a breve a Milano?

Miriam Leone sta davvero pensando al matrimonio con Paolo Cerullo? Risposta affermativa per il magazine Chi che lancia il rumor: a breve, a Milano, saranno fiori d'arancio per la bella attrice siciliana.

Sempre riservatissima, Miriam Leone ama vivere il proprio spazio privato lontana dai riflettori. Sulla sua vita sentimentale si è sempre saputo poco, fin qui le uniche relazioni di cui vi siano tracce sono quella, piuttosto lunga, con Davide Dileo dei Subsonica, finita nel 2014, e quella con Matteo Martari, conosciuto sul set di Non uccidere. Poi è arrivato Paolo Cerullo. Di lui si sa molto poco: è un musicista, vive a Milano e, a voler dar peso al gossip, avrebbe rubato il cuore della bella Miriam, tanto da convincerla, a pochi mesi dall'inizio della loro relazione, al grande passo.

Sarà davvero così? Per il famoso corredo che le zie tengono in serbo per lei, come Miriam Leone aveva raccontato un po' di tempo fa in un'intervista a Vanity Fair, è giunto il tempo di uscir fuori dai bauli? Staremo a vedere.