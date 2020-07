Miracolo a Sant'Anna: il film di Spike Lee con Pierfrancesco Favino stasera su Rai Movie

Va in onda stasera su Rai Movie, alle 21:10, Miracolo a Sant'Anna, film bellico firmato da Spike Lee nel 2008, tratto dal romanzo di James McBride, che vede protagonisti Derek Luke, Pierfrancesco Favino, John Turturro e Joseph Gordon-Levitt.

Girato quasi completamente in Italia, Miracolo a Sant'Anna è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Quattro soldati americani di colore restano intrappolati in un villaggio in Toscana, dietro le linee nemiche. Uno di loro rischia la vita per salvare un bambino italiano, conoscendo così, ancor più da vicino, la tragedia e il trionfo della guerra.

Per Spike Lee doveva essere un modo per rinnovare il cinema di genere bellico. Invece il film si è rivelato, oltre che un sonoro flop al botteghino, una spinosa questione: l'ANPI accusò infatti la produzione di revisionismo in quanto la strage, secondo i partigiani sopravvissuti, fu un atto premeditato e non una rappresaglia come indicato nel film. Se Spike Lee provò a difendersi asserendo che si trattava di un'opera di fantasia, tratta da un'altra opera di fantasia che prendeva solo spunto da fatti reali, a mettere la parola fine fu solo l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che definì il film un omaggio alla Resistenza.