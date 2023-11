Miracle Workers: la serie con Daniel Radcliffe cancellata dopo quattro stagioni

La serie non tornerà con una nuova stagione, non essendo stata riconfermata da TBS.

Secondo quanto riportato da TVLine, la TBS ha cancellato Miracle Workers, scegliendo di non proseguire con una quinta stagione della serie.

La notizia arriva a pochi mesi dalla conclusione della quarta stagione, avvenuta ad agosto, e da allora il futuro dello show era rimasto poco chiaro. La cancellazione dello show rende American Dad! l'unica serie comica originale a rimanere sulla TBS, dopo che la serie animata ha ottenuto un rinnovo di due stagioni nel 2021.

Originariamente interpretata da Steve Buscemi nel ruolo di Dio e Daniel Radcliffe in quello di un angelo, Miracle Workers ha debuttato nel 2019. Le stagioni successive hanno riportato i due attori nei panni di personaggi diversi: la seconda stagione è stata sottotitolata Dark Ages, mentre la terza Oregon Trail. La quarta e ultima stagione, diventata virale per la scioccante trasformazione fisica di Radcliffe, aveva come sottotitolo End Times.

Secondo la descrizione ufficiale, era ambientata "in un futuro distopico pieno di mutanti radioattivi, robot assassini e una tirannica associazione di proprietari di case con tasse annuali scandalose".

Daniel Radcliffe è irriconoscibile come ballerino esotico sotto copertura in Miracle Workers

Miracle Workers era interpretata anche da Geraldine Viswanathan, Karan Soni, Jon Bass e Lolly Adefope. La serie aveva ospitato diverse guest star di rilievo, tra cui David Dastmalchian, Quinta Brunson e Ego Nwodim nella quarta stagione.