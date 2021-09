Daniel Radcliffe è irriconoscibile come ballerino esotico sotto copertura in Miracle Workers

Daniel Radcliffe ha recitato nei panni di un ballerino esotico sotto copertura in Miracle Workers e il risultato è semplicemente straordinario.

Daniel Radcliffe ha fatto dimenticare a tutti di aver passato molti anni ad Hogwarts recitando nei panni di un ballerino esotico sotto copertura in una scena della serie intitolata Miracle Workers. Il reverendo Ezekiel Brown, il personaggio interpretato dall'attore nel dramma della TBS, nella sequenza sta cercando di salvare il suo amore, Prudence, dal suo ex marito Todd.

Daniel ha sfoggiato un top dorato molto corto per la scena, che ha evidenziato i suoi addominali tonici, un velo blu per nascondere la sua vera identità e un colore della pelle mai visto prima, almeno per quanto riguarda l'attore britannico, ottenuto attraverso l'utilizzo di un auto-abbronzante spray.

I produttori dello show hanno rivelato a EW che, a differenza di ciò che avevano previsto, non sono affatto stati costretti a dover persuadere l'attore: "Daniel era entusiasta dell'idea della sequenza di ballo non appena gliel'abbiamo proposta. Ha sviluppato la danza con un coreografo e ha fatto molte prove nel suo tempo libero; il suo duro lavoro è stato ripagato perché la routine è fantastica."

I produttori di Miracle Workers, inoltre, hanno aggiunto: "Una delle cose più divertenti quando lavori con Daniel è che le scene più folli sono sempre le sue preferite. Si impegna davvero molto duramente per tirare fuori il meglio dalle sequenze più strane e divertenti".