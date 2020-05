MioCinema: al via la piattaforma streaming per il cinema d'autore, si parte con I miserabili di Ladj Ly

Arriva Miocinema, la nuova piattaforma digitale per gli appassionati di cinema d'autore nata da un'idea condivisa di Lucky Red, Circuito Cinema e MYmovies. Il primo titolo disponibile sarà il francese I miserabili di Ladj Ly.

I Miserabili: un'immagine del film

Cliccando su www.miocinema.it dal 18 maggio tutti gli appassionati di cinema d'autore avranno a disposizione una piattaforma a loro dedicata, focalizzata sul grande cinema di qualità. Non una semplice piattaforma on demand, ma uno strumento dinamico per chi ama andare al cinema in grado di offrire oltre alla visione in sala, film in streaming, promozioni, contenuti originali, servizi, informazioni, masterclass, anteprime esclusive e altro.

Due gli obiettivi primari di MioCinema: creare la prima comunità del cinema d'autore in Italia, diventando un punto di riferimento per il vasto pubblico di appassionati, e contestualmente lavorare insieme alle sale ad un sistema integrato di offerta e comunicazione, che ribadisca il ruolo centrale del cinema come punto di riferimento sociale e culturale sul territorio. La nascita di MioCinema mette per la prima volta in reazione il pubblico appassionato al cinema di qualità, la sala cinematografica e l'universo digitale.

MioCinema è la prima piattaforma che vede il coinvolgimento diretto delle sale cinematografiche. Lo scopo è creare una comunità attorno ai cinema inteso come luogo fisico, ma integrato nel mondo del digitale, sempre più importante nella nostra vita, esaltandone il ruolo culturale e sociale. L'originalità della piattaforma risiede nel potenziare il rapporto tra singolo cinema e pubblico di riferimento nel proprio territorio, creando una dinamica costante e complementare tra offerta in sala e offerta domestica, sia in termini editoriali che promozionali con la finalità di far crescere il pubblico in sala.

A inaugurare il servizio il 18 maggio sarà I miserabili di Ladj Ly. Tra i primi titoli in arrivo anche Dopo il matrimonio, Il meglio deve ancora venire e Matthias e Maxime di Xavier Dolan.

Premio della Giuria a Cannes, I miserabili, è stato girato esattamente dove Victor Hugo aveva ambientato il suo romanzo, a Montfermeil, nella periferia a un'ora dal cuore di Parigi dove si consuma un thriller dal ritmo avvincente e adrenalinico. Stéphane, insieme a due colleghi veterani di una squadra anticrimine, si trova a fronteggiare una guerra tra bande, membri di un ordine religioso, ragazzini in rivolta. Un semplice episodio di cronaca diventerà il pretesto per una deflagrante battaglia per il controllo del territorio, in un tutti contro tutti senza pietà.