Minx: Ophelia Lovibond e Jake Johnson nel trailer della serie HBO sulla prima rivista erotica per donne

HBO Max rha diffuso il primo trailer di Minx, serie comica interpretata da Ophelia Lovibond e Jake Johnson.

Ambientata nella Los Angeles degli anni '70, Minx segue Joyce (Ophelia Lovibond), una giovane attivista femminista che cerca di lanciare una rivista femminile. Quando non riesce a trovare nessuno che pubblichi la sua idea così com'è, finisce per collaborare con un editore di riviste pornografiche a basso costo di nome Doug (Jake Johnson) per creare la prima rivista erotica per donne. Ma quando la loro creazione Minx viene lanciata, scatena feroci polemiche poiché i manifestanti perbenisti mirano a chiuderla.

Il trailer mostra i personaggi di Lovibond e Johnson che lanciano la rivista e fanno un'audizione ai modelli, mentre viene anticipata la vivace dinamica tra i due.

"Dio, ami una vittoria di Pirro", dice Lovibond a Johnson nel trailer. "Non so cosa significhi, quindi non ferisce i miei sentimenti", risponde lui.

Oltre a Lovibond e Johnson, il cast comprende anche Idara Victor, Jessica Lowe, Lennon Parham, Michael Angarano e Oscar Montoya. La creatrice e showrunner Ellen Rapoport è la produttrice esecutiva di Minx insieme a Paul Feig e Dan Magnante per Feigco Entertainment e Ben Karlin e Rachel Lee Goldenberg, che hanno anche diretto il pilot. Jake Johnson serve inoltre come co-produttore esecutivo.

Minx debutterà il 17 marzo su HBO Max. La serie andrà in onda con due episodi settimanalmente.