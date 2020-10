Mindy Kaling star del film Good in Bed, prodotto per HBO Max

L'attrice Mindy Kaling sarà la protagonista e produttrice del film Good in Bed, un progetto prodotto per HBO Max.

Mindy Kaling sarà la protagonista del film Good in Bed, un progetto prodotto per HBO Max che sarà tratto dall'omonimo romanzo.

L'attrice sarà coinvolta anche come produttrice del progetto tramite la sua casa di produzione Kaling International in collaborazione con Jessica Kumai Scott.

L'adattamento del libro scritto da Jennifer Weiner, che ha trascorso cinque anni nella classifica dei bestseller del New York Times e ha venduto oltre 11 milioni di copie, sarà firmato da Liz Sarnoff.

Good in Bed racconta la storia di una giornalista emergente, il ruolo affidato a Mindy Kaling, che lavora a Philadelphia e fai i conti con poca auto-stima, una madre che ha da poco rivelato di essere omosessuale, un padre assente e un ragazzo che le ha spezzato il cuore. Con l'aiuto di una migliore amica - fata madrina (che è inoltre una star del cinema), la protagonista affronta l'umiliazione pubblica, trova il vero amore e impara ad accettare se stessa e la propria vita, in tutta la sua gloria imperfetta e complicata.

Mindy Kaling, recentemente, è stata la produttrice della serie Never Have I Ever e Sex Lives of College Girls.