Mimmo Sepe, morto l’attore e caratterista teatrale napoletano

Mimmo Sepe è morto all'età di 65 anni. Attore e caratterista, Sepe era malato da tempo, come ha confermato l'amico di sempre, il collega Carlo Taranto. Mimmo Sepe era conosciuto al pubblico per il suo lavoro a teatro e per lo spettacolo televisivo Seven Show trasmesso verso la fine degli anni '90 su Italia 7.

Domenico Sepe, detto Mimmo, aveva iniziato la sua carriera teatrale nel 1973. Insieme al suo amico Carlo Taranto, nel 1979, entra nella compagnia del Teatro Diana di Napoli nel quartiere Vomero. Pochi anni dopo entra a far parte della compagnia di Luisa Conte al Teatro Sannazaro. Nel 1996 fonda una propria compagnia teatrale dove, giocando sulla sua stazza fisica, interpreta spesso il ruolo dell'omaccione. In televisione dopo aver partecipato ad alcune puntate del programma di Rai1 Via Teulada 66 e Quelli che il calcio, nel 1996 entra nel cast di Seven Show, il programma di Italia 7.

Nel 1982 arriva il suo debutto cinematografico con il film No grazie, il caffè mi rende nervoso di Lodovico Gasparini con Massimo Troisi e Lello Arena, più tardi ritroviamo Mimmo Sepe in Sotto il vestito niente di Carlo Vanzina, Stradivari di Giacomo Battiato, Il ritorno del Monnezza di Carlo Vanzina. L'ultima sua apparizione sul grande schermo risale al 2015 con Natale col boss di Volfango De Biasi.