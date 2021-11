Milly Carlucci su Morgan e Selvaggia Lucarelli: "Concorrente ha diritto di replica ma il tono era sbagliato"

Milly Carlucci prova a gettare acqua nella lite tra Selvaggia Lucarelli e Morgan a Ballando con le stelle 2021. Mentre la conduttrice, però, ospite di Storie Italiane, assicurava che avrebbe costretto i due contendenti a fare pace, il cantante sui social attaccava nuovamente la Lucarelli estendendo le sue critiche al programma, parlando di clima di volgarità e incompetenza.

Il duro scontro che ha caratterizzato la diretta del 13 novembre 2021 di Ballando con le Stelle non sembra destinato a quietarsi: i protagonisti della schermaglia sono stati Selvaggia Lucarelli e Morgan. La giurata non aveva apprezzato il samba ballato dal cantante, da lì il battibecco in diretta. I due hanno continuato a litigare dietro le quinte e sembra che Morgan abbia querelato la Lucarelli per aver pubblicato le loro chat private.

Milly Carlucci in queste ore ha indossato i panni del paciere provando a far abbassare i toni della polemica che rischia di rovinare l'armonia del programma. Ospite di Storie Italiane, la conduttrice parlando con Eleonora Daniele ha decantato le lodi della giuria e allo stesso tempo ha rivendicato il diritto dei concorrenti di difendersi "si fa tutto molto sul serio, perché bisogna essere seri nel gioco che noi giochiamo, ma è sempre un gioco. Quindi è anche un gioco delle parti". Poi, riferendosi alla giuria ha precisato "noi abbiamo una giuria meravigliosa che abbiamo scelto noi perché ci piace tanto la loro dialettica, perché si mescolano bene tra la giudice vera di ballo e gli altri che sono comunque dei personaggi di grande spessore, di grande intelligenza".

Parlando dei concorrenti la Carlucci ha detto "i concorrenti hanno il diritto di replica, perché il diritto di replica fa parte del nostro programma e fa parte di tutti i programmi". Al cantante la Carlucci rimprovera i toni "Morgan ha sbagliato, al di là dei contenuti che, sicuramente, se li vai a esaminare erano anche interessanti, è il tono, l'urlo. Perché la voce che si alza progressivamente non va bene".

Milly ha assicurato che sabato prossimo i due belligeranti faranno pace ma nel frattempo Morgan ha gettato benzina sul fuoco: il concorrente nelle sue storie di Instagram ha pubblicato commenti molto duri contro il programma "L'indignazione non va censurata ma indagata, è un sacrilegio avere a disposizione uno spazio gigantesco di una rete di stato e anziché usarlo in modo educativo si impone a milioni di persone un vomito con annesso il divieto di chiamarlo schifezza". Il cantante ha continuato attaccando il clima del programma ritenendo "moralmente e politicamente inaccettabile" quello che è successo sabato sera, e ancora "il canone è sacrosanto a condizione che si rispettino cultura, artisti, istruzione e talento e non vedere un clima di volgarità incompetenza e cattiveria".