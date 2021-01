Milly Carlucci risponde ad Alfonso Signorini "La TV non è una guerra armata"

Milly Carlucci ha risposto alle critiche di Alfonso Signorini che ieri aveva accusato la Rai di aver schierato l'artiglieria pesante contro Il grande Fratello Vip 5. "La TV non è una guerra armata" ha detto la presentatrice de Il cantante mascherato.

Ieri Alfonso Signorini si è lasciato andare a delle esternazioni velenose, contro la Rai, rea di aver usato una programmazione di primo piano contro il Grande Fratello Vip, ma anche con pungenti riferimenti a Ilary Blasi.

Alfonso Signorini ha detto tra l'altro: "Certamente contro di me hanno schierato chiunque. Quindi che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano, che si chiami Doc, Carlo Conti, che volete mi faccia una Milly Carlucci? Ormai io posso avere contro tutti".

La conduttrice, che debutterà venerdì sera con la nuova edizione de Il cantante Mascherato, ha risposto a quelle parole, con molta più eleganza: "La Tv non è una guerra armata tra eserciti schierati anche se questo fa parte del folklore. Il polverone fa bene a tutti. Non abbiamo fatto strategie particolari. Anche l'anno scorso andavamo in onda di venerdì".

Poi Milly Carlucci ha rimandato le accuse al mittente "Se c'è qualcuno che ha fatto ragionamenti, è stata la concorrenza. L'anno scorso il Gf Vip non andava in onda di venerdì. Ma non è questo il punto... Speriamo solo di riuscire a dare un po' di serenità a chi non se la sta passando bene".