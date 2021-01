Alfonso Signorini velenoso: "Che volete mi faccia una Milly Carlucci? Ilary Blasi farà il 30% contro il nulla"

Alfonso Signorini non ha paura di Milly Carlucci ma non teme neppure la concorrenza interna di Ilary Blasi. Insomma, parole velenose per tutti da parte del conduttore del GF Vip, che si è liberato di parecchi sassolini durante l'ultima puntata di Casa Chi.

Dichiarazioni contro la Rai, giustificate dal fatto che venerdì contro il suo Grande Fratello Vip 5 ci sarà Il cantante mascherato della Carlucci, e, in maniera più velata, anche contro Ilary Blasi, con la quale non corre buon sangue dai tempi della terza edizione del reality, quando il giornalista faceva l'opinionista del programma.

In primo luogo Alfonso ha attaccato il servizio pubblico che, secondo lui, ha fatto di tutto per minare gli ascolti del suo show schierando la cosiddetta artiglieria pesante.

"Certamente contro di me hanno schierato chiunque. Quindi che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano, che si chiami Doc, Carlo Conti e mettiamo tutto quello che volete" ha detto Alfonso Signorini dai microfoni del talk che viene diffuso in streaming sul web, e poi ha aggiunto: "che volete mi faccia una Milly Carlucci? Ormai io posso avere contro tutti".

Signorini ha detto che nonostante questo lo zoccolo duro degli spettatori è rimasto fedele al suo programma: "poi sono contento perché la cosa vera che mi riempie di soddisfazione è che comunque, chiunque mi mettano contro io il mio pubblico ce l'ho. Andare contro una fiction che fa il 25 e noi abbiamo fatto il 19.50 di share io oscillo tra il 19 e il 20% e da lì non mi schiodo, se ne facessero una ragione grazie al pubblico naturalmente".

Subito dopo è arrivato l'attacco a Ilary Blasi, che tornerà su Canale 5 con L'Isola dei famosi il prossimo 8 marzo: "L'Isola sarà fortunatissima perché andrà contro il nulla e farà il 30% di share e sono contentissimo per Ilary".