Milly Carlucci da Fabio Fazio: "A Ballando invitai Bill Clinton". Cosa rispose l'ex Presidente USA?

L'iconica conduttrice di Ballando con le Stelle racconta a Fabio Fazio la nascita del suo show e i retroscena più curiosi, dal format inglese ai tentativi di invitare Michelle Obama e Bill Clinton.

C'è sempre stato un legame speciale tra Che Tempo Che Fa e Ballando con le Stelle. Negli ultimi anni, infatti, diversi protagonisti del "Tavolo" di Fabio Fazio si sono cimentati sulla pista da ballo di Rai 1: Simona Ventura, Francesco Paolantoni e, più recentemente, la Signora Coriandoli. E proprio nel talk show del Nove, questa volta, è stata ospite Milly Carlucci, storica conduttrice e mente del celebre Dancing Show.

Milly Carlucci racconta la nascita di Ballando: "Mi dissero che ero pazza"

Durante la sua intervista, la conduttrice del dancing show ha raccontato la nascita del programma. L'idea è venuta a Milly Carlucci durante una vacanza in Inghilterra, quando vide in televisione Strictly Come Dancing, il format britannico esportato in tutto il mondo e arrivato in Italia proprio grazie a lei.

"Nel 2004 mi trovavo in Inghilterra, dove studiava mia figlia, e in televisione vidi Strictly Come Dancing, un programma in cui professionisti insegnavano a ballare ai dilettanti. Mi venne subito l'idea di proporlo in Italia, di far ballare insieme personaggi famosi e maestri di danza. All'inizio mi dissero che ero pazza, ma i direttori mi diedero fiducia e, per fortuna, fu un'esplosione di successo."

Milly Carlucci e Fabio Fazio

Personaggi internazionali e sogni irrealizzati: la mail a Michelle Obama

Ballando con le Stelle si distingue da qualsiasi altro programma televisivo per la qualità e la popolarità del cast: vere stelle del mondo dello spettacolo, con la presenza, ogni settimana, di un ballerino per una notte, un ospite speciale pronto a mettersi in gioco. Tra le curiosità più divertenti emerse nel corso dell'intervista, Milly ha rivelato di aver provato a invitare persino personalità politiche internazionali sulla pista di Ballando.

Tra i più rappresentativi ci sono l'ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e l'ex First Lady Michelle Obama. "Ho scritto una mail a Michelle Obama, ma non ho mai ricevuto risposta, e devo ammettere che ci sono rimasta male. Ho scritto anche a Bill Clinton: il suo entourage mi rispose con grande gentilezza, ma declinò l'invito."

La proposta (rifiutata) a Fabio Fazio di diventare ballerino per una notte

Nemmeno da ospite, però, Milly ha smesso di pensare al suo show. Durante l'intervista, infatti, ha tentato più volte di convincere Fabio Fazio a diventare "ballerino per una notte". Una missione impossibile: il conduttore ha prontamente rifiutato con ironia. "Sarò andato in discoteca in vita mia meno di dieci volte, e mi mimetizzavo con i divanetti. Mi piacerebbe tantissimo, ma non è per me", ha detto Fazio, senza lasciarsi trascinare nemmeno in un passo di tango con la Carlucci, mentre la Signora Coriandoli reduce da un confronto con Guillermo Mariotto, ballava con Francesco Paolantoni.