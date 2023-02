Million Dollar Baby stasera su Cielo, il film inaugura il ciclo Una notte da Oscar

Stasera su Cielo alle 21:15 va in onda Million Dollar Baby, il film prodotto e interpretato da Clint Eastwood. La pellicola inaugura il ciclo Una notte da Oscar, dedicato alla manifestazione più iconica del mondo cinematografico in vista della 95ª edizione della cerimonia degli Oscar, che si terrà domenica 12 marzo presso la storica location del Dolby Theatre di Los Angeles.

Ad aprire la rassegna è Million Dollar Baby, film del 2004 prodotto e interpretato da Clint Eastwood, con protagonisti Hilary Swank e Morgan Freeman. Nel 2005 Million Dollar Baby ha conquistato quattro premi Oscar: miglior film e miglior regia, miglior attrice protagonista e miglior attore non protagonista. Al centro della scena c'è la giovane Maggie, appassionata di box ma che, poiché donna, non viene presa sul serio sino a quando riesce a conquistare la stima di colui che poi l'allenerà portandola alla fama.

Il ciclo prosegue, il 12 febbraio, con Non è un paese per vecchi, film del 2007 di Joel Cohen ed Ethan Coen, che nel 2008 fece incetta di premi, vincendo le categorie di miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista. Llewelyn Moss, interpretato da un grande Josh Brolin, trovando una grossa somma di denaro rimasta incustodita da un gruppo di trafficanti di droga, se ne impossessa, a dargli la caccia un inspirato Javier Bardem nei panni del killer Anton Chigurh, uno psicopatico senza freni, che uccide sempre con la stessa espressione, con le scuse e le modalità più disparate. Nel mezzo, una serie di vittime, innocenti o meno, che si sono frapposte nel confronto tra i due.

Si continua, il 19 febbraio, con il capolavoro Balla coi lupi del 1990 di Kevin Costner che, nel 1991, vinse sette statuette, tra cui quella di miglior regista. Imperdibili poi il 25 febbraio il film Revenant - Redivivo del 2015 di Alejandro González Iñárritu, con la magistrale prova attoriale di Leonardo DiCaprio che gli valse il premio come miglior attore, e il 5 marzo il film Barriere del 2016 di Denzel Washington, che vide premiata l'attrice Viola Davis come miglior attrice non protagonista.

La rassegna si conclude il 13 marzo con la pellicola, in prima visione, Un altro giro di Thomas Vinterberg, vincitrice nel 2021 del premio Miglior film straniero. Si tratta di un brillante dramedy a tema alcoolico, un film sulla depressione, e insieme sul potere salvifico dell'amicizia, o della semplice magia dell'incontro tra esseri umani.