Millie Bobby Brown: "Sono stata vittima dei bulli"

Millie Bobby Brown, interprete di Eleven in Stranger Things, ha rivelato di essere stata vittima dei bulli in una nuova intervista.

La giovane attrice ha raccontato quanto le è accaduto in occasione di un'intervista condotta da Orlando Bloom e pubblicata da Glamour per promuovere le attività di UNICEF, di cui entrambi sono testimonial.

La star, prossimamente nelle sale anche con Godzilla II - King of the Monsters, ha spiegato: "Sono stata bullizzata quando ero a scuola nel Regno Unito. Per me è quindi estremamente importante parlare contro il bullismo. Ho persino dovuto cambiare scuole a causa di quanto accaduto, mi ha causato molta ansia e problemi che sto tuttora affrontando".

Millie Bobby Brown ha voluto aggiungere: "Ho affrontato delle situazioni nella vita reale e online che mi hanno spezzato il cuore e mi fa realmente male leggere alcune delle cose che dicono le persone. Facendo parte di questo settore siamo diventati consapevoli della negatività e mi ha fatto apprezzare ancora di più l'amore. Le persone ricevono così tanto amore sui social media e poi si concentrano solo sull'odio".

L'attrice ha spiegato che il suo obiettivo come ambasciatrice dell'UNICEF è far riflettere sul modo in cui i giovani nella loro vita stanno affrontando sempre più pressione e tentare di assicurarsi che le nuove generazioni siano protette dalla violenza e dallo sfruttamento, oltre a combattere la negatività esistente sui social media perché l'odio diffuso online è "orribile".

Millie ha ribadito: "Ci sono delle cose davvero tristi che accadono sui social media e ho dovuto fare i conti con molto bullismo online. Il mio messaggio è sempre di diffondere amore, luce e positività. Il mondo alle volte può essere un luogo spaventoso, ma è importante mantenere la speranza ed essere gentili".

