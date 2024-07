Millie Bobby Brown in vacanza in Sardegna col marito Jake Bongiovi, a sorpresa anche il suocero Jon Bon Jovi

I due giovani sposini sono atterrati in Italia per qualche giorno di relax insieme alla celebre rockstar.

La famiglia Bongiovi ha fatto tappa in Italia. Il rocker Jon Bon Jovi è stato avvistato sotto il sole della Sardegna durante una vacanza qualche giorno fa, accompagnato dalla giovane coppia di neo-sposi composta dal figlio, Jake Bongiovi e dalla moglie, la star di Stranger Things Millie Bobby Brown.

Il modello e l'attrice si sono sposati in gran segreto a metà maggio e qualche giorno dopo sono stati avvistati, con tanto di fedi nuziali, impegnati a trascorrere qualche giorno in tranquillità negli Hamptons, prima di volare per una breve vacanza allo Universal Orlando Resort e ora in Italia.

Fuga nel Belpaese

È la prima volta che Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi compiono un viaggio insieme in Italia. Il trio è stato fotografato mentre si godeva una giornata in piscina. Lo scorso 3 giugno, Brown e Bongiovi hanno condiviso alcuni scatti della vacanza nel parco a tema di Orlando, impegnati a divertirsi e scherzare sul loro nuovo status di coniugi.

Nel 2023, Millie Bobby Brown aveva dichiarato di non voler rendere pubblici i dettagli sul giorno del loro matrimonio:"Probabilmente tirerò le tende, soprattutto perché ci sono alcuni momenti della vita che si vivono una volta sola. E avere tutte le opinioni e gli sguardi su questo momento mi sembra innaturale".

Millie Bobby Brown è pronta a tornare nei panni di Undici nella quinta e ultima stagione di Stranger Things.

Al suo fianco anche il resto del cast principale composto da Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, David Harbour e Winona Ryder nei panni di Joyce Byers, madre di Will (Schnapp), il bambino la cui scomparsa nella prima stagione ha dato il via a tutta la narrazione che sin concluderà il prossimo anno dopo uno sconvolgente quarto ciclo di episodi uscito sulla piattaforma streaming di Netflix nell'estate del 2022.