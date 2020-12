Millie Bobby Brown: un post dedicato "A chi ha perso una persona cara nel 2020"

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, anche Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things, ha perso una persona a cui era molto affezionata, sua nonna Ruth. Per questo l'attrice ha dedicato un post su Instagram a chi ha subito una perdita altrettanto dolorosa.

Il Natale appena passato sarà ricordato come uno dei più difficili degli ultimi decenni in tutto il mondo. La pandemia non solo ha impedito alle persone di stare con i propri familiari durante le festività natalizie, ma ha anche strappato molti all'affetto dei propri cari. Millie Bobby Brown, la giovane star nota per aver interpretato Eleven in Stranger Things, ha pianto la morte di sua nonna, da tempo malata di Alzheimer, e per questo ha voluto stringersi al fianco di coloro che hanno subito perdite altrettanto dolorose in questo 2020.

Millie lo ha fatto attraverso un messaggio scritto sul suo profilo Instagram dove si legge: "Buone vacanze a tutti. Quest'anno è stato molto difficile e strano. Mando il mio saluto a chiunque abbia perso qualcuno quest'anno. La mia tata Ruth è in cielo a guardare la sua ragazza dall'alto e io la ringrazio per proteggerci. Vi amo tantissimo. Sono così grata per tutto quello che ho. Vi amo per sempre e sempre".

Il messaggio di Millie Bobby Brown è stato commentato da migliaia di fan e anche da altre star: la cantante Mariah Carey le ha scritto " Buon Natale bellissima. Ti amiamo!!",anche Cary Elwes ha commentato scrivendo: "Buon Natale a tutti voi da parte mia, Lisa Marie e Dominique"

Nel frattempo, mentre le riprese di Stranger Things proseguono, è stato reso noto che Millie Bobby Brown sarà la protagonista di The Electric State. Il film è l'adattamento per il grande schermo dell'omonima graphic novel è sarà diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo. La storia è ambientata in un futuro alternativo e la giovane star interpreterà una teenager che incontra uno strano, ma dolce robot.