Millie Bobby Brown si è iscritta all'università per "capire come aiutare i giovani"

Millie Bobby Brown si è iscritta all'università, anche se seguirà le lezioni online.

L'interprete di Undici ha infatti scelto di usufruire dei servizi offerti dalla Purdue University di West Lafayette, in Indiana.

La diciottenne protagonista di Stranger Things ha rivelato in un'intervista rilasciata ad Allure che ha deciso di continuare gli studi. Millie Bobby Brown ha scelto di seguire i corsi sul tema dei Servizi Sociali: "Per poter imparare del sistema e capire come aiutare i giovani".

Il programma della Purdue che seguirà la star è "ideato per offrire agli studenti le conoscenze basilari nello sviluppo umano e negli studi della famiglia, capacità per lavorare con le persone nelle agenzie di servizi umani, e programmi di valutazione delle competenze".

La Purdue University, situata in Indiana dove si svolge anche la storia della serie dei fratelli Duffer, è apparsa nella trama della storia di Stranger Things e nella terza stagione era apparsa anche una maglietta del college.

Millie Bobby Brown, oltre a essere impegnata con gli studi, ha recentemente scritto due sceneggiature insieme alla sorella Paige, di cui una ispirata alla vita della loro nonna, e ha fondato il brand di prodotti di bellezza Florence by Mills, oltre a dare spazio ai suoi impegni a sostegno delle attività dell'UNICEF. L'attrice ha ammesso: "Ovviamente le persone possono considerare l'attenzione come fonte di pressione o qualcosa di spaventoso, ma penso sia la parte più eccitante del mio lavoro. Le persone stanno tutte guardandomi pensando 'Cosa dirai Millie?'. E io dirò: 'Le ragazze meritano un'educazione. I giovani di ogni parte del mondo meritano di avere uguali diritti. Meriti di amare le persone che vuoi amare. Sii la persona che vuoi essere e realizza i sogni che vuoi realizzare'. Quello è il mio messaggio".