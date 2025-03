Millie Bobby Brown: il comico Matt Lucas si scusa con la star per aver criticato il suo aspetto

Matt Lucas ha pubblicato su Instagram delle scuse rivolte alla collega Millie Bobby Brown dopo le critiche della star di Stranger Things per aver commentato il suo aspetto.

Lucas è stato tra coloro che hanno giudicato pubblicamente con sarcasmo il cambiamento nel look della giovane attrice, che successivamente è intervenuta in un video su Instagram per rispondere a coloro che la giudicano.

Le scuse di Matt Lucas a Millie Bobby Brown

"Cara Millie, ho appena visto il tuo post e volevo rispondere, fornendo un po' di contesto" ha esordito Matt Lucas "Quasi venticinque anni fa ho co-scritto e recitato in uno sketch show chiamato Little Britain. C'era un personaggio chiamato Vicky Pollard".

Il comico prosegue:"Aveva i capelli biondi e indossava sempre un top rosa, e nella tua foto avevi i capelli biondi e indossavi un top rosa, quindi ho sottolineato la somiglianza postando una delle sue frasi celebri".

Lucas si scusa:"Penso che tu sia fantastica, e sono rimasto sconvolto quando la stampa ha scritto che ti avevo 'attaccata', prima di tutto perché non è nel mio stile, e in secondo luogo perché ti ritengo brillante. Non avrei mai pubblicato quel post se avessi pensato che potesse ferirti ma mi rendo conto che è successo e per questo mi scuso".

Il post di Millie Bobby Brown contro le critiche al suo aspetto fisico

Qualche ora prima, Millie Bobby Brown aveva pubblicato un video su Instagram per rispondere ai beceri commenti sul suo aspetto:"Ho iniziato in questo settore quando avevo 10 anni. Sono cresciuta davanti al mondo e, per qualche motivo, le persone sembrano incapaci di crescere con me".

Sin dagli inizi della sua carriera, Millie Bobby Brown è stata oggetto di critiche e insulti per le scelte del proprio look e per il proprio aspetto fisico.

Millie Bobby Brown con Chris Pratt alla première di The Electric State

L'attrice tornerà sul piccolo schermo tra qualche mese con la stagione 5 di Stranger Things.