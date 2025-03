Millie Bobby Brown reciterà nei film degli Avengers? I fratelli Russo rispondono alle indiscrezioni

I fratelli Russo hanno parlato della possibilità che Millie Bobby Brown faccia parte del cast dei prossimi film degli Avengers dopo aver collaborato con l'attrice in occasione di The Electric State.

Millie Bobby Brown è stata diretta dai fratelli Russo in occasione di The Electric State e i due registi hanno ora parlato della possibilità di un coinvolgimento della giovane star nel MCU.

Joe e Anthony, infatti, si occuperanno dei prossimi due film degli Avengers, intitolati Doomsday e Secret Wars, attualmente nelle prime fasi di sviluppo.

I fratelli Russo sulla collaborazione con Millie

In una recente intervista rilasciata a Entertainment Tonight, Joe Russo ha commentato le ipotesi di un coinvolgimento di Millie Bobby Brown nei film della Marvel dichiarando: "Lei è sulla lista in ogni progetto. Non si può, onestamente, chiedere una stella più grande attualmente... Sì, la metteremmo in ogni progetto".

Millie nel film The Electric State

Anthony Russo ha proseguito lodando la protagonista di Stranger Things dichiarando: "Lei è una giovane interprete ma è una performer incredibilmente esperta, quindi non potrebbe essere più pronta di quanto sia già per un ruolo come questo".

Nel corso degli anni online sono emerse più volte delle presunte notizie riguardanti un incontro tra Millie e i vertici della Marvel, ma l'attrice ha sempre smentito le indiscrezioni relative a un suo debutto nel MCU, apparse fin dal casting di The Eternals.

Ritorni e debutti

I fan dovranno quindi attendere per scoprire se la giovane star debutterà nell'universo tratto dai fumetti collaborando nuovamente con i fratelli Russo. L'uscita nelle sale di Avengers: Doomsday, in cui ritornerà Robert Downey Jr con la parte del villain Doom, è prevista per il 2026, quindi potrebbero presto arrivare delle conferme, o smentite, ufficiali riguardanti il casting.

Tra i ritorni tra le fila della Marvel dovrebbero esserci anche quelli di Chris Evans, ex interprete di Captain America, e Hayley Atwell, che ha avuto la parte dell'Agente Carter.