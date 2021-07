Millicent Simmonds, star di A Quiet Place, protagonista della serie True Biz

Millicent Simmonds, la star di A Quiet Place, sarà la protagonista della serie True Biz, progetto tratto dal romanzo scitto da Sara Nović.

La giovane attrice sarà inoltre coinvolta come produttrice esecutiva dell'adattamento per il piccolo schermo che verrà realizzato da Circle of Confusion Television Studios.

A Quiet Place II: un'immagine di Millicent Simmonds

True Biz racconterà la storia di Charlie, ruolo affidato a Millicent Simmonds, una teenager non udente che lotta per riuscire a parlare, e della preside, figlia udente di genitori sordi, di una scuola per studenti come lei. Entrambi i personaggi vivono in una città di provincia nel Midwest. La storia, raccontata dalla prospettiva di Charlie, è elettrizzante, frustrante e coinvolgente e all'insegna di trovare il proprio posto nel mondo tra problemi e cambiamenti sociali e politici, oltre a dare spazio al lavoro senza tregua di un'amministratrice scolastica che si confronta quotidianamente con questioni legate alla vita professionale e personale.

Il romanzo verrà pubblicato nella primavera del 2022 e la scrittrice sarà coinvolta nell'adattamento in veste di produttrice.

A Quiet Place 2, arrivato nelle sale italiane il 24 giugno, racconta quello che accade quando, in seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continua la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.