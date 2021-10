Millicent Simmonds e Rachel Brosnahan star di Helen & Teacher, di Wash Westmoreland

Le attrici Millicent Simmonds e Rachel Brosnahan, star di A Quiet Place e La fantastica signora Maisel, saranno le protagoniste di Helen & Teacher, il film che racconterà la storia di Helen Keller e Anne Sullivan.

Il progetto si basa su una sceneggiatura firmata da Laetitia Mikles e dal regista Wash Westmoreland, impegnato anche dietro la macchina da presa.

The Marvelous Mrs. Maisel: un primo piano di Rachel Brosnahan

Il film Helen & Teacher racconterà gli anni trascorsi da Helen Keller (Millicent Simmonds) al Radcliffe College della Harvard University all'inizio del 1900. La giovane incontra poi Anne Sullivan (Rachel Brosnahan), una donna dall'approccio meno aperto nei confronti del mondo, e l'amicizia tra le due viene messa alla prova quando Sullivan inizia a frequentare il giovane editore John Macy.

Wash Westmoreland ha dichiarato: "La maggior parte delle persone conosce la storia di Helen Keller per gli anni in cui era una bambina. Helen & Teacher la mostrerà quando è una giovane adulta che ha sviluppato una voce politica radicale e in grado di cambiare il mondo. Nella società contemporanea, in cui alcune discussioni su TikTok mettono in dubbio i risultati ottenuti da Keller e persino la sua esistenza, è il momento giusto per un film che mostri la sua rilevanza, quanto fosse brillante e il suo spirito indistruttibile".

Il lungometraggio sarà prodotto grazie alla consulenza dell'Helen Keller National Center for Youth and Adults e Millicent Simmonds sarà la prima attrice sorda a interpretare il ruolo.

Le riprese del film inizieranno nell'estate del 2022.