Miley Cyrus ricorda il video in cui fumava da un bong e risponde ad una domanda dei fan

La cantante e attrice, ex star di Disney, Miley Cyrus, ha voluto ricordare il video che distrusse l'immagine di Hannah Montana, quello in cui si vedeva che fumava un bong e ha fatto chiarezza su quell'episodio.

Sono trascorsi 10 anni da quando è stato pubblicato il video di Miley Cyrus in cui si vide l'attrice e cantante impegnata a fumare da un bong. La star ha deciso di raccontare come andarono le cose, rispondendo ad alcune domande ai fan e ricordandolo ancora oggi... più o meno.

10 anni esatti da quando l'immagine di Miley Cyrus nei panni di Hannah Montana, andò (letteralmente) in fumo. Domenica 13 dicembre, la cantante ed ex star della serie tv targata Disney ha condiviso sulla sua pagina Instagram parte dell'ormai famigerato video in cui, appena diciottenne, fuma da un bong, scrivendo: "Buon 10° anniversario all'incredibile video di un'adolescente che fuma un bong e dice cazzate ai suoi amici. (Non sono sicura che il regista di questo bel film possa essere considerato un 'amico' ma...). Me lo ricordo come se fosse ieri... Anche se in realtà non ricordo molto di questo schifo."

La cantante ha anche risposto a una domanda scottante che molti suoi fan le avevano fatto in merito alla vicenda, scrivendo: "#YesItWasReallySalvia #IfYouFindWeedThatDoesThisToYouSHARE".

Sebbene all'epoca la marijuana fosse legale in California per uso medicinale, TMZ, l'autore del video, riferì che la sostanza che Cyrus fumò fosse salvia divinorum, un'erba allucinogena legale in California e in molti altri stati. Alcuni anni dopo, Miley avrebbe continuato a fumare liberamente marijuana, che è stata legalizzata per uso ricreativo in California nel 2016, e lei stessa l'ha definita "la migliore droga sulla terra" in un'intervista del 2013 a Rolling Stone.

Il video risale al dicembre 2010 ed è possibile notare che in compagnia di Cyrus, ci fossero anche alcuni ragazzi. Uno tra questi, quello che le disse "sta facendo un brutto viaggio" è colui che pubblicò il video.

Questo video segnò la carriera della star, facendo scoppiare una serie di dibattiti sui suoi comportamenti scandalosi: all'epoca infatti Cyrus iniziò a vestirsi con abiti più succinti rispetto agli abiti approvati da Disney Channel e fece una pole dance sul palco dei Teen Choice Awards.

Dopo che il video venne pubblicato, una fonte vicina a Miley riferì a E! News che fosse molto triste che "qualcuno di cui si fidava ha lasciato trapelare quel video."

Mesi dopo la pubblicazione del video, Miley si scusò per l'intero incidente, dichiarando a Marie Claire: "Non sono perfetta. Ho commesso un errore. Sono delusa da me stessa per aver deluso i miei fan... È stata una decisione sbagliata, sia per i miei fan sia per quello che rappresento".

Nel suo post su Instagram di domenica scorsa, Miley non ha incluso la parte nel video in cui fa riferimento a Liam Hemsworth. All'epoca i due si erano lasciati, ma si sono successivamente riconciliati, per poi sposarsi nel 2018 e separarsi nel 2019.