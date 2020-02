Miley Cyrus a sorpresa sulla passerella di Marc Jacobs

Durante la sfilata di Marc Jacobs, alla Fashion Week di New York, Miley Cyrus sale a sorpresa in passerella e sfila sorprendendo il pubblico.

La popstar Miley Cyrus è diventata modella per un giorno, grazie alla sfilata di Marc Jacobs alla Fashion Week di New York, durante la quale ha sorpreso il pubblico sfilando in passerella con un look molto rock.

La popstar americana Miley Cyrus, una delle starlette più controverse del panorama musicale, è stata protagonista della sfilata dello stilista Marc Jacob, evento che ha chiuso la settimana più importante per la moda internazionale. Con un look audace e provocatorio, Miley Cyrus ha indossato un outfit total black, composto da un pantalone ampio, bralette e guanti lunghi in pelle.

Si sa che Miley Cyrus è una grande appassionata di moda, come ha dimostrato in tutti i suoi anni di carriera. Non è, infatti, la prima volta che sfila per un grande stilista: nel 2015 si prestò a partecipare alla sfilata del designer americano Jeremy Scott, sempre durante la Fashion Week di New York. Inoltre, la giovane artista a 20 anni disegnò la sua personale collezione di t-shirt, destreggiandosi anche come stilista.