MIley Cyrus: "Megan Fox è anche la mia ragazza" e spiega perché

Miley Cyrus ha recentemente dichiarato che "Megan Fox è anche la sua fidanzata", dopo aver condiviso una serie di foto con la didascalia "I am weed", ovvero "io sono marijuana", in riferimento ad un video virale in cui l'attrice e il suo fidanzato, Machine Gun Kelly, hanno descritto il loro primo incontro.

Questo lunedì la cantante di Bangerz ha scritto un tweet indirizzato a Kelly in cui ha scherzato sul fatto che lei e il fidanzato della Fox potrebbero "essere effettivamente la stessa persona" dopo aver preso in giro l'intervista virale del cantante di "Papercuts".

"Potremmo essere effettivamente la stessa persona. Siamo mai stati visti nello stesso posto alla stessa ora? ", ha twittato la Cyrus, 28 anni. "E sì, questo significa anche che Megan Fox è la mia fidanzata."

Il tweet di Miley è arrivato dopo che Kelly ha condiviso le sue foto aggiungendo la didascalia: "Vedi, non sono l'unico" dopo che la Cyrus aveva pubblicato una serie di immagini a tema marijuana facendo riferimento all'intervista virale della coppia rilasciata da GQ lo scorso 13 Ottobre.