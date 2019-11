Miley Cyrus: "Liam Hemsworth si merita di meglio", dice la cognata dell'attore

Miley Cyrus? Liam Hemsworth merita di meglio: a sostenerlo è Elsa Pataky, la cognata dell'attore, sposata con il "dio Thor" Chris Hemsworth e madre dei suoi 3 figli. In una recente intervista con il magazine Hola!, l'attrice non le ha mandate certo a dire all'ex cognata.

"Mio cognato, beh... merita di meglio": è stata questa la sua chiosa su una storia che ha fatto molto parlare di sè a partire dallo scorso agosto, quando a sorpresa Miley Cyrus aveva annunciato il proposito di dire basta a una relazione andata avanti, tra alti e bassi, per 10 anni, e dopo un matrimonio celebrato a dicembre dell'anno precedente. "Dopo una storia a cui ha dedicato 10 anni della sua vita è un po' giù di morale, ma sta affrontando bene questa prova. Liam è un ragazzo forte e merita il meglio" ha dichiarato Elsa Pataky.

La notizia della separazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno intorno al 10 agosto, quando Miley Cyrus è stata sorpresa a baciare Kaitlynn Carter durante una vacanza in Italia. Sorpreso quanto i fan, a suo dire, dallo scoop, Liam Hemsworth ha preferito chiedere il divorzio alla fine dello stesso mese, senza neppure tentare l'ennesima riconciliazione. E mentre l'ormai ex moglie rilasciava dichiarazioni via social sul nuovo status da single, Liam ha preferito partire per l'Australia, dove ad attenderlo c'era la famiglia al completo: "Puoi sempre contare sulla famiglia, lui si è rifugiato da suo fratello, che era lì per dargli tutto il supporto necessario" ha concluso la Pataky.

Da allora, mentre Miley Cyrus sembra avere definitivamente archiviato la storia con Kaitlynn Carter ed è sempre più legata a Cosy Simpson, Liam Hemsworth è stato più volte avvistato con Maddison Brown.