Miley Cyrus, la foto hot in un mare di banane fa impazzire i fan

Miley Cyrus, che ha recentemente regalato ai fan un photoshoot in un mini abito osé per una campagna pubblicitaria molto audace di Gucci, ha superato se stessa qualche mese fa con una foto hot, in cui è circondata da un mare di banane, che ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan.

Il servizio fotografico in questione, pubblicato in esclusiva dalla rivista Interview, potrebbe essere la mossa più audace della Cyrus, almeno per quanto riguarda gli ultimi anni. La cantante di "Angels Like You" ha condiviso una delle immagini del folle servizio fotografico con i suoi 160 milioni di follower su Instagram e l'ha sottotitolata: "Lasciate vi senta dire, questa roba è folle! BANANAS!".

Nello scatto la cantante di "Heart Of Glass", oltre ad avere le gambe in bella vista, è anche circondata da innumerevoli banane sbucciate che in realtà non sono piaciute molto ad alcuni fan sui social media. "Che spreco di cibo disgustoso", si legge in un commento, a cui un altro utente ha risposto: "È davvero disgustoso, vero?".

Tuttavia, ci sono stati anche centinaia di commenti positivi attraverso i quali gli utenti hanno elogiato lo scatto pubblicato da Miley Cyrus, tra cui "La adoro e la adori anche tu, e lo sai", "Quelle bellissime gambe, mio Dio, Ti amo Miley" e "Wow, è così sexy che non so più neanche se mi trovo ancora sulla terra o meno."