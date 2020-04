Miley Cyrus: cosa pensa della relazione di Liam Hemsworth e Gabriella Brooks?

Cosa pensa Miley Cyrus: c della relazione del suo ex Liam Hemsworth con Gabriella Brooks? Lo avrebbero raccontato delle fonti a lei vicine al sito Hollywood Life.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth non sono più una coppia da diversi mesi, ma cosa ne pensa l'attrice e cantante della nuova relazione del suo ex con Gabriella Brooks? Hollywood Life lo ha riportato in esclusiva.

Delle fonti vicine all'interprete di Hannah Montana avrebbero dichiarato che Miley - il cui divorzio dal più giovane dei Fratelli Hemsworth è avvenuto lo scorso agosto, dopo neanche un anno di matrimonio - sarebbe felice per il suo ex-partner. "Non le importa con chi esce Liam, l'unica cosa che sa è che qualsiasi cosa possa farlo felice è giusto che lo faccia felice. Sa che probabilmente non è che Liam stia pensando a Cody o a lei in questo momento. Ma spera comunque che lui stia bene, e questi sono i suoi sentimenti quando le capita di pensare a Liam".

Miley Cyrus nel videoclip Wrecking Ball

Miley Cyrus, infatti, ha intrapreso lei stessa una nuova relazione, pochi mesi dopo la rottura, con il cantante australiano Cody Simpson. "Miley ha trovato un amore davvero speciale con Cody, e se lei è riuscita ad andare avanti, crede sia giusto che faccia lo stesso anche Liam Hemsworth. Ha tanti bei ricordi dei momenti passati con Liam, e li conserverà per sempre nel cuore. Ma adesso sono i ricordi che sta creando con Cody adesso sono quelli che occupano i suoi pensieri".

E malgrado le naturali difficoltà che seguono una separazione, Miley ora è soddisfatta della sua vita personale e privata, e si augura lo stesso per Liam. "Non è stato semplice affrontare la rottura e tutto ciò che ha comportato, ma ora Miley l'ha superata, e spera che Liam possa fare altrettanto".

Una seconda fonte, sempre riportata da Hollywood Life, avrebbe poi confermato il tutto: "Miley Cyrus è cresciuta molto in questi anni, quando stava con Liam Hemsworth, e ha scoperto chi è e cosa vuole da una relazione. Ora lo ha trovato con Cody, e hanno un legame davvero profondo. Miley non augura nulla di meno a Liam, e spera davvero che trovi la stessa felicità nella sua nuova partner come è accaduto a lei".